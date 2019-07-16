Без решения СБУ вещание пророссийских каналов будет продолжаться - Турчинов

Сейчас СНБО ждет положительного ответа от СБУ, чтобы начать действовать. ФОТО: УНИАН

Для того чтобы телеканалы "112 Украина" и NewsOne прекратили вещание, необходимо получить соответствующее решение Службы безопасности Украины.

Об этом рассказал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в интервью LB.ua.

"112-й", NewsOne, ZIK, добавим сюда еще "Интер" - это очень мощная информационная позиция. В свое время, когда было принято решение о запрете российских сайтов, поднималась тема санкционных мер и в отношении антиукраинских каналов внутри страны и за ее пределами", - рассказал Турчинов.

Во время президентства Петра Порошенко у СНБО уже было готовое решение по телеканалам, транслирующим откровенную пророссийскую позицию, но оно так и не начало действовать.

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"Санкции против резидентов Украины могут приниматься только в случае, если они причастны к террористической деятельности. Поэтому решение не было принято, а президент дал поручение СБУ проверить эти каналы и аффилированных с ними лиц на предмет связи с терроризмом", - пояснил Турчинов.

Потому сейчас СНБО ждёт позитивного ответа от СБУ, чтобы начать действовать.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ по делу подготовки телемоста с запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия 1".