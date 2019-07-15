Генпродюсер NewsOne дал показания СБУ по телемосту

Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ. Фото с открытых источников.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ по делу подготовки телемоста с запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия 1".

"Я, как человек, который готов к сотрудничеству, прибыл сегодня на 11:00 в Службу безопасности Украины", - сказал Голованов.

Он не комментировал допрос, так как подписал документ о неразглашении, передает "Главком".

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"Но мое присутствие здесь свидетельствует о моей готовности к сотрудничеству. И никуда бегать я не собираюсь", - рассказал он, добавив, что допросы еще будут.

Повестку на допрос Голованову прислали после ситуации с подготовкой телеканала NewsOne к проведению телемоста с РФ "Надо поговорить".

7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что 12 июля телеканал "Россия 1" проведет телемост с телеканалом NewsOne, который официально принадлежит члену "Оппозиционные платформы - За жизнь" Тарасу Козаку. Из-за подготовки телемоста Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о попытке совершения государственной измены. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в СБУ и ГПУ достаточно доказательств, чтобы Совет Нацбезопасности и обороны наложила санкции на NewsOne. 8 июля NewsOne отменил телемост через "прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких". 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначила проверку NewsOne.