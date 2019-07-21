Без паспорта, но с правами: как голосуют украинцы

Украинцы имеют право голосовать при наличии паспорта, временного удостоверения, военного билета, справки учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора. Фото: Depo.ua

В Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень избирателю без предъявления паспорта.

Женщина в селе Корначовка Ярмолинецького района проголосовала и пошла домой, передает Опора.

На избирательном участке в селе Балаховичи Ровенской области избирателю выдали бюллетень для голосования без паспорта. Вместо него он предоставил водительские права.

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По закону "О выборах народных депутатов Украины" избиратели могут голосовать только при наличии у них паспорта граждана Украины, временного удостоверения, военного билета, справки учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора.

В городе Коростышев Житомирской области в одной кабинке проголосовали сразу двое избирателей. На участке не хватает 3 кабинки для голосования и 3 большие ящика. В помещении образовалась очередь из избирателей.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.