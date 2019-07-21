На первом участке проголосовали 100% избирателей

В "Покровском исправительном центре" зарегистрированы 96 избирателей. Фото: facebook.com

На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

"Наблюдатели" Опоры "сообщают, что по состоянию на 9:50 на избирательном участке 120852 проголосовали все 100% избирателей.

Напомним, УИК №120852 находится в "ГУ "Покровский исправительный центр (№79)", актовый зал, 1-й этаж". В список избирателей были включены 96 граждан", - говорится в сообщении.

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