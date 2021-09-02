 
Ексклюзивы
1/5
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Просмотров: 189
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 423
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1152
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 657
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 603
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1413
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 468
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2556
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
16
6
4
3
8
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot; отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
Видео
Все видео
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 720
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 396
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 999
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1980
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 207
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 15:00

Спецтема: 30 лет Независимости

Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти

  Комментировать
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Продолжается период формирования новой элиты, говорит Роман Безсмертный. Фото: Сергей Старостенко

Власть президента Владимира Зеленского может просуществовать не более трех лет. Об этом сказал дипломат и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центра совместных действий.

"Добавилась вещь, которая носит трагикомический характер. Конституция, закон, государственные институты - уже не механизмы, обеспечивающие реализацию прав, а кино.

Самое опасное, что мы становимся территорией, ресурсом: рабочие руки, капитал, полезные ископаемые, хлеб, металл. И трагедия в том, что режиссеры этого кино не хотят стать в ряд с субъектами и начать равный диалог", - говорит политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов

Продолжается период формирования новой элиты. Он закончится через девять лет, говорит Бессмертный.

"Когда Украина будет праздновать 40-летие. Мы преодолеем период разрыва двух поколений. Когда я пришел и работал над Конституцией, мне было 28. А гарантам украинской независимости, отцам - за 60. Это следствие Голодомора и войн. У нас есть два не полностью укомплектованных поколения. И на 40-летие независимости Украины мы преодолеем этот разрыв", - говорит политик.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти.

Больше читайте в интервью Романа Бессмертного: "Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Самое читаемое
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 13626
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7614
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 4023
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 1 Просмотров: 3339
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3285
Политика
Генпрокуратура получила заявление на ГБР по делу "вагнергейта"
Генпрокуратура получила заявление на ГБР по делу "вагнергейта" Просмотров: 198
"Регионала" Мураева вывесили в центре столицы - сети свирепствуют
"Регионала" Мураева вывесили в центре столицы - сети свирепствуют Просмотров: 1377
Украинизация Siri и перепись населения: о чем власть говорила с Apple
Украинизация Siri и перепись населения: о чем власть говорила с Apple Просмотров: 180
Авторитарного режима в Украине не будет - Зеленский
Авторитарного режима в Украине не будет - Зеленский Просмотров: 216
Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму
Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину
1
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
1
На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла
Голосов: 8172
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть