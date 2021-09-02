Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти

Продолжается период формирования новой элиты, говорит Роман Безсмертный. Фото: Сергей Старостенко

Власть президента Владимира Зеленского может просуществовать не более трех лет. Об этом сказал дипломат и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центра совместных действий.

"Добавилась вещь, которая носит трагикомический характер. Конституция, закон, государственные институты - уже не механизмы, обеспечивающие реализацию прав, а кино.

Самое опасное, что мы становимся территорией, ресурсом: рабочие руки, капитал, полезные ископаемые, хлеб, металл. И трагедия в том, что режиссеры этого кино не хотят стать в ряд с субъектами и начать равный диалог", - говорит политик.

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Продолжается период формирования новой элиты. Он закончится через девять лет, говорит Бессмертный.

"Когда Украина будет праздновать 40-летие. Мы преодолеем период разрыва двух поколений. Когда я пришел и работал над Конституцией, мне было 28. А гарантам украинской независимости, отцам - за 60. Это следствие Голодомора и войн. У нас есть два не полностью укомплектованных поколения. И на 40-летие независимости Украины мы преодолеем этот разрыв", - говорит политик.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти. Больше читайте в интервью Романа Бессмертного: "Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию".