Беременная дочь Добкина разделась для фото

Фото: instagram.com/alladobkina007

Дочь народного депутата и бывшего губернатора Харьковщины Михаила Добкина Алла не боится демонстрировать свое округлое тело.

В сети Instagram она продемонстрировала откровенное фото в спортивном белье, которое подписала "А еще столько всего впереди нас ждет".

Фотографию Алла Михайловна выложила в 25-й день своего рождения, которое праздновала в Вене с мужем и друзьями. Также похвасталась большими букетами-поздравлениями.

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В прошлом году Алла Добкина вышла замуж. Свадьбу праздновали в Турции в курортном городе Мармарис. На ценремонии была в дизайнерском свадебном платье от нидерландского модного дома Viktor & Rolf стоимостью $9 тыс. На свадьбе в Харькове была одета в скромный брючный костюм и кроссовки.