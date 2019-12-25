Бензин и доллар подешевели, хлеб подорожал: как изменились цены с избранием Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 2493
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 702
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 297
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2232
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2034
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2763
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1746
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 441
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3114
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 288
Фото
Все фото
3
4
5
7
4
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
Видео
Все видео
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Стриптизерши на перилах и светомузыка: слили видео корпоратива НБУ
Стриптизерши на перилах и светомузыка: слили видео корпоратива НБУ
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 558
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2763
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3105
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1350
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 828
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 14:25

Бензин и доллар подешевели, хлеб подорожал: как изменились цены с избранием Зеленского

  Комментировать

С избранием президентом Владимира Зеленского в стране подешевело горючее и снизился доллар.

Соответствующее инфографику опубликовал портал "Слово і Діло"

В конце апреля за один доллар надо было заплатить 26,85 грн. По состоянию на 23 декабря гривна укрепилась на 13,3% и один доллар стоил 23,29 грн. В апреле один евро можно было купить за 30,21 грн, а в декабре - по 25,85 грн (-14,4%).

 

Литр бензина (А-95) в апреле стоил 28,99 грн, а в декабре - 28,19 грн. За дизельное топливо восемь месяцев назад надо было выложить 28,51 грн за литр, а в декабре - 27,66 грн за литр. Если популярное топливо подешевело в среднем на 3%, то автогаз упал в стоимости на 5,4% с 13,39 грн до 12,67 грн за литр.

Тарифы на коммунальные услуги остались неизменными, а природный газ для населения подешевел на 33,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политические итоги 2019 года: вопросы и ответы

На 57,9% подорожали гречка, 17% - молоко, 11,8% - хлеб, 31,5% - свинина, 10% - сигареты.

Наиболее ощутимыми были изменения количества денег на едином казначейском счете - в апреле эта сумма составляла 14 млрд 900 млн грн, а в декабре - 55 млрд грн. То есть денег стало больше на 571%.

Правда почти на 40% выросла задолженность по зарплате перед бюджетниками. Если в апреле она составляла 2 млрд 463 млн грн, то в декабре - 3 млрд 438 млн грн.

При этом средняя зарплата выросла на 4,5%, в частности, зарплата солдата-контрактника в Операции объединенных сил на 1-й линии обороны добавила почти 17% из 23 тыс. 355 грн до 27 тыс. 300 грн.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.

Парламент утвердил правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бензин и доллар подешевели, хлеб подорожал: как изменились цены с избранием Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание" во время болезни

Выслали две трети всех выпускников

Максимальный срок заключения уменьшили

Расстрел диктаторов показывали по телевидению

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена

Самое читаемое
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 21366
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 1 Просмотров: 14104
Короткие, приталенные, &quot;гусеницы&quot;: какие пуховики уже вышли из моды
Короткие, приталенные, "гусеницы": какие пуховики уже вышли из моды
5
 Просмотров: 13959
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу Просмотров: 9783
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
4
 1 Просмотров: 4887
Политика
Ляшко назвали самым заметным из внепарламентских политиков
Ляшко назвали самым заметным из внепарламентских политиков Просмотров: 90
Правительство увеличит размер помощи сиротам и детям с инвалидностью
Правительство увеличит размер помощи сиротам и детям с инвалидностью Просмотров: 162
Снижение тарифов правительством Гончарука усилит электоральные позиции власти - эксперт
Снижение тарифов правительством Гончарука усилит электоральные позиции власти - эксперт Просмотров: 342
Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию
Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию Просмотров: 117
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 2484
Больше всего комментируют
6
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
5
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 14305
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua