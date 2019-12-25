Бензин и доллар подешевели, хлеб подорожал: как изменились цены с избранием Зеленского

С избранием президентом Владимира Зеленского в стране подешевело горючее и снизился доллар.

Соответствующее инфографику опубликовал портал "Слово і Діло"

В конце апреля за один доллар надо было заплатить 26,85 грн. По состоянию на 23 декабря гривна укрепилась на 13,3% и один доллар стоил 23,29 грн. В апреле один евро можно было купить за 30,21 грн, а в декабре - по 25,85 грн (-14,4%).

Литр бензина (А-95) в апреле стоил 28,99 грн, а в декабре - 28,19 грн. За дизельное топливо восемь месяцев назад надо было выложить 28,51 грн за литр, а в декабре - 27,66 грн за литр. Если популярное топливо подешевело в среднем на 3%, то автогаз упал в стоимости на 5,4% с 13,39 грн до 12,67 грн за литр.

Тарифы на коммунальные услуги остались неизменными, а природный газ для населения подешевел на 33,3%.

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На 57,9% подорожали гречка, 17% - молоко, 11,8% - хлеб, 31,5% - свинина, 10% - сигареты.

Наиболее ощутимыми были изменения количества денег на едином казначейском счете - в апреле эта сумма составляла 14 млрд 900 млн грн, а в декабре - 55 млрд грн. То есть денег стало больше на 571%.

Правда почти на 40% выросла задолженность по зарплате перед бюджетниками. Если в апреле она составляла 2 млрд 463 млн грн, то в декабре - 3 млрд 438 млн грн.

При этом средняя зарплата выросла на 4,5%, в частности, зарплата солдата-контрактника в Операции объединенных сил на 1-й линии обороны добавила почти 17% из 23 тыс. 355 грн до 27 тыс. 300 грн.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424. Парламент утвердил правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.