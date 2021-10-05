Белый дом отреагировал на упоминание о Зеленском в расследовании офшоров

Обвинения не изменят диалог между Вашингтоном и Киевом. Фото: pixabay.com

Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в расследовании офшоров, проведенном международным консорциумом журналистов-расследователей, не повлияет на диалог между Киевом и Вашингтоном.

В то же время это повышает для президента США Джо Байдена важность усиления финансовой прозрачности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает "Голос Америки".

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовых системах. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. На международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество", - сказала Псаки.

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Ряд мировых СМИ 3 октября опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известное как Pandora Papers. Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 богатейших людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists. От Украины над этим проектом работало и работает "Слідство.Інфо". Показ расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" чуть не сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ. В фильме говорится, что президент Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из Приватбанка бывшими владельцами.