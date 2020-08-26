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четверг, 27 августа 2020 09:29

Белорусы еще в начале тяжелого пути - Игорь Козловський

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Автор: Тарас Подолян
  Ни один диктатор в Украине не удержался бы - говорит Игорь Козловский
Ни один диктатор в Украине не удержался бы - говорит Игорь Козловский

Протесты в Беларуси не стоит сравнивать с Революцией Достоинства в Украине, потому что украинцы прошли до нее долгий путь формирования гражданского общества, а белорусы такого опыта еще не имели - говорит философ Игорь Козловский.

"Исторически Украина была землей диссидентов, начиная от казачества, с индивидуализмом, характерным для украинской нации, с кучей разных гетманов, которых мы легко сбрасывали. Никогда не было у нас царя-батюшки. Батюшка - это же архаическое патриархальное общество. У нас всегда была демократия. В 17 веке Украина была привлекательной территорией для всех преследуемых - сюда бежали и с Московии, начиная от тех же радикальных раскольников-старообрядцев. западной Европы сюда бежали унитарии. Это была привлекательная территория, потому что здесь каждый человек мог иметь свой условный хутор .

Подавляющее большинство диссидентов Советского Союза - практически 60-70% - это выходцы из Украины. Далее - евреи, прибалты и грузины.

Мы легко переходим, пусть пусть к примитивным, но демократическим формам. Ни один диктатор у нас точно не удержался бы. А во-вторых, у нас была подготовка начиная с распада СССР - и Революция на граните, и Оранжевая. У нас гражданское общество формировалось изначально от независимости. Подсознательно мы чувствовали, что стержнем национальной идеи может быть самое именно гражданское общество и правовое государство ", - подчеркивает философ.

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Белорусам сейчас труднее - говорит он. Ведь они еще не имеют сформированного гражданского общества, а их диктатор заручился поддержкой других тоталитарных государств:

"Беларусь сейчас активно общается не только с Путиным, но и с Китаем, также с Ираном, Северной Кореей. Они нашли партнеров с такими же классическими тоталитарными системами, которые поддерживают Лукашенко как диктатора. Это для него карт-бланш, которым он пользуется".

Интервью с Игорем Козловским читайте в журнале "Країна".

В белорусском Гродно ОМОН применил слезоточивый газ во время разгона участников акции протеста и задерживал людей.

Митингующие собрались возле Октябрьского районного отдела внутренних дел, сообщил вечером во вторник, 25 августа, телеканал Белсат. Когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После драк силовики применили к ним слезоточивый газ.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
27
августа

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