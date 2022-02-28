Белорусские десантники могут полезть в Украину утром - СМИ

Лукашенко – соучастник российской агрессии против Украины, которую устроил Путин с территории Беларуси. Фото: Reuters

Белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28 февраля в 5:00 утра.

Об этом сообщил основатель фонда Bysol Андрей Стрижак, пишет УНІАН.

"По имеющимся данным, воздушно-десантные войска СБ получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 05.00 утра. Информация о солдате и точном месте его службы известна. Источник верифицирован", - заявил.

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Ранее Центр оборонных стратегий сообщал: существует большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Беларуси примет решение об участии вооруженных сил РБ в войне, которую ведет страна-агрессор Российская Федерация против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил диктатора Лукашенко о больших потерях, которые понесет Беларусь, если ее армия начнет воевать против Украины. РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.