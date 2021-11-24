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среда, 24 ноября 2021 11:29

Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак звонил в администрацию Лукашенко

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Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак звонил в администрацию Лукашенко
Грозев сообщил, что ему не удалось встретиться с представителями ОП. Фото: Getty images

Расследователи из Bellingcat не нашли информации, что глава Офиса президента Андрей Ермак звонил в администрацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с предупреждением о поездке вагнеровцев.

Журналист Христо Грозев сообщил об этом в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы слышали эти слухи, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Доказательства такой версии мы искали-искали, но не нашли", – отметил он.

Ермак обещал встретиться с расследователями, но не сделал этого.

"В этом может быть и моя проблема, что все договоренности о встречах проходили через людей, представляющих себя близкими к нему. И действительно был случай, что одна из этих групп людей пригласила нас на встречу, я прилетел, мы ждали один день, но встреча не состоялась. Лично с Ермаком о встрече не договаривались", – добавил Грозев.

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Журналисты также просили через парламентскую Временную следственную комиссию о встрече с президентом Владимиром Зеленским. Она не состоялась.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала перемирия на Донбассе, о котором уже договорились.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов сообщал, что Ермака допрашивали по делу.

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