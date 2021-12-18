Беларусь хочет разместить у себя ядерное оружие

Беларусь переживает из-за угрозы опасности от НАТО. Фото: "Белта"

Беларусь хочет разместить на своих территориях ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Об этом сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает "Белта".

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сообщил Макей.

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Глава МИД также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", — сказал он.

Министр добавил, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Россия хочет проводить переговоры по собственным "гарантиям безопасности" только с США, поскольку считает, что вмешательство других стран "лишит смысла" такие переговоры.