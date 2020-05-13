Беглецу Онищенко зачитали в суде обвинение

Онищенко бежал из Украины в позапрошлом году.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал в зале Высшего антикоррупционного суда обвинение бывшему нардепу Александру Онищенко, который бежал из Украины за границу. Об этом в среду сообщил Центр противодействия коррупции.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти на 3 млрд грн.

"Дело передали в суд еще в феврале 2019 года. Осенью оно попало в ВАКС и только сейчас суд может заняться им по существу.

Сегодня, после зачитывания обвинительного акта, адвокаты попросили 188 дней на ознакомление с материалами.

К счастью, им отказали. По словам судьи, такие длинные сроки вредят самому обвиняемому", - сообщает ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Онищенко делали визу в США

Александр Онищенко уехал из Украины в позапрошлом году в июле. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины. В январе этого года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-нардепа заочно.