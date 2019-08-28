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среда, 28 августа 2019 10:23

"Батькивщина" передумала и снова подает своего вице-спикера

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&quot;Батькивщина&quot; передумала и снова подает своего вице-спикера
"Мы пересмотрели свою позицию", - Кожемякин. ФОТО: сайт "Батькивщины"

"Батькивщина" во второй раз подает свою кандидатуру на пост вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва - Елену Кондратюк.

Несколькими днями ранее будущая фракция отозвала ее кандидатуру.

"Мы пересмотрели свою позицию и вновь предлагаем Елену Кондратюк на должность вице-спикера", - сказал на подготовительной группе представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает "Цензор.нет".

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23 августа фракция "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады и заявила, что уходит в оппозицию.

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Дата
28
августа

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