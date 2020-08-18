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вторник, 18 августа 2020 20:20

Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом

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На прошлой неделе председатель Центральной вибрчои комиссии Олег Диденко заявил, что от приближенных к Офису президента людей, ему и еще 4 членам ЦИК поступала "рекомендация по увольнению".

"С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - сказал чиновник.

Накануне издание ZN.UA сообщил, что руководитель ОП Андрей Ермак требовал от председателя и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке, потому что они якобы "люди Богдана (бывшие руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua)". В ОП эту информацию назвали "ресованием скандалов"

Верховная Рада назначила нынешний состав ЦИК в октябре прошлого года. В комиссии работает 17 членов, 12 из которых - представители "Слуга народа". Парламент их назначил со сроком полномочий на 7 лет.

О ситуации вокруг ЦИК с Gazeta.ua делится мнением председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

Автор: Facebook.com/davydiuk
  Роль ЦИК на местных выборах сильно преувеличивают, говорит Алексей Кошель.
Роль ЦИК на местных выборах сильно преувеличивают, говорит Алексей Кошель.

Почему нынешний состав комиссии не устраивает ОП?

ЦИК должна была устраивать Офис президента. В комиссии много членов, предложенных "слугой народа".

Думаю, прежде всего речь идет о внутренних игры на Банковой. Не только по ЦИК, но и многих других вопросах. ОП напоминает неразумных подростков, которые неожиданно получили рычаги влияния. "Люди Богдана", "люди Ермака" - этакие мелочные политические игры.

Многие решения власть может принимать в эмоциональной плоскости - нравится - не нравится, сказал с такой или такой интонацией, кто-то кому-то нашептывает.

Но получили очень опасный прецедент. Впервые за много лет есть прямое подтверждение факта давления на государственных деятелей - членов ЦИК. Чтобы они выполняли указания с ОП или групп влияния в среде власти, "Слуги народа". Украина может получить от этого репутационный удар. Когда международные организации скажут о том, что вернулся админресурс, давление на ЦИК.

СН сами делегировали Диденко в ЦИК. Почему теперь против его работы в комиссии? Кому он перешел дорогу?

Внимательно слежу за работой ЦИК и пока не вижу никаких оснований говорить, что Диденко, комиссия вообще могли кому-то перейти дорогу. Выборы только стартовали, принципиальных решений не было.

ЦИК честно выполняет свою работу, активно приобщались к разработке изменений избирательного законодательства. Озвучивали позицию относительно проведения выборов в условиях коронавируса - чтобы провести расчеты, закупить дезинфицирующие вещества, маски и т.д. В то время как Минздрав и главный санврач молчат.

Возможно кому-то из второстепенных лиц захотелось в ускоренном формате провести электронное голосование, или что-то еще, что невозможно реализовать. А ЦИК могла сказать - нет.

ОП напоминает неразумных подростков, которые неожиданно получили рычаги влияния

Из сообщений СМИ, осенью могут изменить состав комиссии.

Исключаю, что увидим ротацию комиссии. Сомневаюсь, что изменят даже одного-двух человек.

Власть должна понимать, что избирательный процесс де-факто стартовал и любые ротации в ЦИК сразу вызовут подозрение. Оппозиция обвинит в намерении фальсифицировать выборы.

Есть риск, что выборы будут чрезвычайно скандальными, а бюллетени долго будут считать.

На сколько ЦИК влияет на процесс местных выборов?

Роль ЦИК на местных выборах сильно преувеличивают. Комиссия может иметь влияние на назначение, не назначение выборов, формирование территориальных избирательных комиссий.

Надо помнить, что Украина - не Беларусь. На каждом участке сидит большое количество наблюдателей. От различных политических партий. Каждый из них имеет право взять копию протокола с мокрой печатью и оригиналами подписей. Нарушения в этом плане являются минимальными. Любая партия имеет возможность провести параллельный подсчет голосов.

Есть риск, что выборы будут чрезвычайно скандальными, а бюллетени долго будут считать. Потому что правила подсчета и избирательная система - сложные. Избирательный кодекс - сырой и некачественный.

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Как оцениваете реакцию ОП на опубликованную журналистами информацию?

Офис президента отмежевался от скандальной истории. Но это не просто скандальная история, она - с уголовной основой. Давление на ЦИК - это 344 статья Уголовного кодекса, до 2 лет лишения свободы. ОП должен объяснить, кто общался с Диденко, членами комиссии. Эту историю просто так оставлять нельзя. Должна была быть реакция со стороны НАБУ, открыто производство. А парламентские фракции - заслушать правоохранителей.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября этого года.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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