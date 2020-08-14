Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ

В ОП информацию СМИ опровергают. Фото: @president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак требует от председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.

Об этом со ссылкой на источники в ОП сообщает "Зеркало недели".

Сегодня в ОП были приглашены Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена комиссии для беседы с Ермаком.

Встречались ли они с президентом Владимиром Зеленским, источники не сообщают. Хотя есть большая вероятность того. Во время встречи Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они "люди Богдана".

Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК, - "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в ОП, отказались писать заявления об отставке.

Таким образом, можно констатировать, что накануне старта местной избирательной кампании президент Зеленский крайне осложнил отношения с руководством ЦИК, пишут журналисты.

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В то же время Офис президента в Telegram заявил, что Ермак не встречался с членами ЦИК.

"Не было встреч в Офисе президента или где-либо еще с членами ЦИК. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК - всего этого не было. Ваши источники вас обманули.

Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательно, а то даже как-то неинтересно", - заявили в ОП.

Олег Диденко возглавляет ЦИК с октября 2019 года. Тогда Верховная Рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года.