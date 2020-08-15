Меня хотят уволить - председатель ЦИК

Олег Диденко возглавляет ЦИК с октября прошлого года. Фото: @UACEC

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявляет, что от людей, приближенных к Офису президента, поступала "рекомендация" уволить его и членов ЦИК по собственному желанию и намеки о возможных последствиях в случае отказа.

"В СМИ и раньше распространялась информация о том, что председатель Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним.

Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и освобождению еще четырех членов комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа.

Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки нарушить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании - тогда все станет на свои места", - сказал Диденко "Українська правда"

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"Безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил он.

По данным журналистов, речь идет об увольнении 5 членов ЦИК: председателя Олега Диденко, секретаря Елену Гатауллину, заместителя Виталия Плукаря, членов ЦИК Оксану Боярчук и Владимира Перепелюка.

Назначает и увольняет членов ЦИК Верховная Рада. Новых 17 членов комиссии парламент назначил в октябре прошлого года. Членов ЦИК назначают сроком на 7 лет.

Ранее СМИ сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак требовал от председателя и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.