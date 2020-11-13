Баканов обиделся на запрет для СБУ иметь родственников из России

Баканов заявил, что с тем же успехом можно ожидать лишения украинского гражданства тех, у кого есть родственники в РФ. Фото: Укринформ

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал дискриминационными нормы законопроекту о реформировании спецслужбы, согласно которым сотрудникам СБУ нельзя иметь родственников с гражданством Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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Такое положение является необоснованным и противоречит конституционному и международно-правовом принципа недискриминации по признаку национальности, отметил глава СБУ.

"С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивания звезд им на одежду".

Сотрудники СБУ постоянно проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности, подчеркнул Баканов.

Он надеется, что парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте.

Согласно предложенным изменениям в законодательство, к спецслужбы не смогут принимать лиц, близкие родственники которых имеют гражданство страны-агрессора. На момент назначения Баканова и.о. главы СБУ его жена Оксана имела российское гражданство, но находилась в процессе оформления украинского. Также Баканов считает, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины, подготовленный народными депутатами, ослабит безопасность страны в случае его принятия.