Байден допустил третью мировую

Есть обязательство защищать НАТО, сказал Байден.

США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хотя это и приведет к мировой войне.

Об этом сказал президент США Джозеф Байден во время выступления, пишет "РБК-Україна".

"Конечно, если мы ответим, это будет третья мировая война, но у нас есть "священное обязательство" защищать НАТО", - заявил Байден.

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В пятницу президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке и усилению санкционного давления на РФ.

США расширили санкции против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из РФ.