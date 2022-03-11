Зеленский переговорил с Байденом

Разговор состоялся в пятницу. Фото: РБК-Україна

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джозефом Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке и усилению санкционного давления на РФ.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел предметный разговор с президентом США. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения.

Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - рассказал.

Сегодня Байден заявил журналистам, что РФ "заплатит высокую цену", если Путин использует химическое оружие.

США расширили санкции против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из РФ.