США запретили импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из РФ

США расширили санкции против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из РФ.

Об этом Джо Байден заявил во время выступления 11 марта.

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Также лидер Штатов пообещал направить новую гуманитарную помощь Украине.

Канада ввела санкции против пяти граждан РФ и запрещает 32 российским компаниям и госучреждениям получать оборонное оборудование из страны. Среди россиян, против которых были введены санкции, миллиардер Роман Абрамович. Также в санкционном списке бизнесмен Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, судья Елена Морозова и начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук, объявил премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве сегодня, 11 марта. Этим гражданам страны-оккупанта запрещено совершать операции в Канаде, а их активы заморозят.