Языковой вопрос: "слуги" устроили перепалку в прямом эфире

Нардеп возразила, отметив, что согласно Конституции государство должно развивать украинский язык и расширять сферу ее применения. Фото: "УНИАН"

Нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Роксолана Подласа поспорили из-за языкового вопроса.

Перепалку политики устроили в прямом эфире канала "Украина 24".

"Я не согласна с мнением, что мы проводим какую-то расовую сегрегацию, потому что можно абсолютно спокойно и в дошкольных образовательных учреждениях, и в младшей школе преподавать на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском. Все обязательства по преподаванию на украинском языке начинаются со средней школы, то есть с 5-9 классов. Дети, которые хотят учиться в Украине, должны иметь возможность сдать экзамен на знание украинского языка, а затем учиться на украинском языке", - заявила Подласа.

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"А Венецианская комиссия и наша Конституция считают, что мы обязаны предоставить национальным меньшинствам право и возможность получать образование на родном языке. Без ограничения прав носителей других языков", - ответил Бужанский.

Нардепка возразила, отметив, что согласно Конституции государство должно развивать украинский язык и расширять сферу его применения. По ее мнению, 1-й контакт на украинском языке в учебных заведениях или в сфере обслуживания вряд ли ограничивает чьи-то права.

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Дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин считает попытки ряда депутатов от "Слуги народа" отменить штрафы за несоблюдение языкового закона действиями пятой колонны Кремля. Языковой вопрос используется теми, кто хочет раскола общества.