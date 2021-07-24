Языковед рассказал, как Зеленский учил украинский

Зеленский учил украинский и в аэропорту, и в Межигорье. Фото: УНИАН

Президенту Владимиру Зеленскому помогал учить украинский языковед Александр Авраменко.

"Где только не занимались! И в аэропорту в Борисполе, и в Межигорье... У него – свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала-95" на Лукьяновке. Два года он учился, однако не систематически. Пять – семь занятий - и три месяца или даже полгода перерыв. Потом снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книжку, Как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то будет. Так же и с языком: надо систематически говорить на нем", - рассказал Авраменко в интервью изданию "Обозреватель".

Обучение проходило как неформальное общение. Зеленскому-ученику было тяжело.

"Зеленский имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память и желание есть. Тормозило то, что ни в семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, и когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, сложно быть белой вороной", - объясняет эксперт.

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Нынешний украинский язык президента Авраменко называет "далеким от идеала": "Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... работать и работать. Но его жизнь заставила на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются".

Ранее экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как помог президенту Владимиру Зеленскому выучить украинский язык. "Я заставлял, чтобы все в его присутствии разговаривали на украинском языке. Я с ним и все. Четыре месяца в моем присутствии никто не имел права говорить на русском языке", - сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Зеленскому, по словам Богдана, было трудно говорить на государственном языке - слова знал, но никогда не разговаривал на нем.