Язык, неприкосновенность и новые области - в Раде кипит работа

Спикер Андрей Парубий назвал закон о языке ключевым вопросом на этой неделе. Фото: УНИАН

Сегодня парламент планирует рассмотреть четыре законопроекта о языке и решить судьбу представления на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппоблока Сергея Дунаева.

В зале зарегистрировались 367 народных депутатов.

В повестке дня сегодня стоят изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую и Кировоградской - на Кропивницкую.

Также парламентарии должны рассмотреть проект закона об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы и законопроект о прилегающей зоне Украины.

Среди прочего в повестке дня на сегодня есть и вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов Украины.

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Спикер Андрей Парубий назвал закон о языке ключевым вопросом на этой неделе. 28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-регионалов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко от 2012-го. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 24 февраля 2014-го Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Тогда и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.