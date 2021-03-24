Азарову объявили подозрение в госизмене

Азарова регулярно показывают на прокремлевском телеканале "Наш".

Бывшему премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене. За согласование проекта "Харьковских соглашений", сообщил в среду Офис генерального прокурора.

Азаров подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с Януковичем, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины "О международных договорах Украины", совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, сообщили в прокуратуре.

20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер согласился на навязанные российским президентом Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

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В течение 3 дней Азаров обеспечил согласование проекта соглашения и закона о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

Кроме того, экс-премьер в апреле 2010-го на закрытом заседании Кабинета министров подписал распоряжение об одобрении сделки правительством Украины и, в нарушение закона, внес проект соглашения на рассмотрение президенту.

О подозрении сообщили следователи Государственного бюро расследований.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами "Харьковских соглашений". СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО. Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010-го, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, в котором срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет. 27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Владимира Литвина забросали яйцами.