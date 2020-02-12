Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины

Министра внутренних дел Арсена Авакова в ближайшее время не уволят.
Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.
"Отставки Авакова ожидают долго. Он самый старший министр в Украине. Но состоится ли эта отставка в ближайшее время? Не думаю.
Увольнение Богдана - существенный шаг президента Зеленского. Надо, чтобы оно немножко как-то "зажило", а потом уже можно приступать собственно к другим тяжеловесам.
Потому что Аваков, в определенном смысле, выполнял и выполняет ту же задачу, что и Богдан. Он - проводник Зеленского в политике и за ее кулисами.
Готов ли Зеленский избавиться от еще одного так быстро? Не уверен. Потому что, если на место Богдана человек нашелся, то на место Авакова пока нет", - говорит Швец.
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Будущее разделение объединенных министерств и назначение новых членов правительства, о чем писали СМИ, эксперт считает несущественными изменениями.
"Другое дело - появление вице-премьера по инвестициям, как говорил Гончарук. Вот это интересно.
Потому что сейчас понятно - в 2020 году власть должна показать экономический результат. Для этого нужно очень усиливать экономический блок. Милованов не демонстрирует тех качеств, которые нужны, чтобы за 5 лет наш ВВП достиг 40%, как говорил премьер. Милованов - все же не тот человек, он академический", - говорит Швец.
Арсен Аваков шестой год работает министром внутренних дел. Занял должность в феврале 2014 года. Проработал в двух правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука в августе прошлого года. В частности Авакова - руководителем МВД.
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