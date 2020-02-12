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среда, 12 февраля 2020 17:34

Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины

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Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Аваков, как и Богдан, проводник Зеленского в политике

Министра внутренних дел Арсена Авакова в ближайшее время не уволят.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Отставки Авакова ожидают долго. Он самый старший министр в Украине. Но состоится ли эта отставка в ближайшее время? Не думаю.

Увольнение Богдана - существенный шаг президента Зеленского. Надо, чтобы оно немножко как-то "зажило", а потом уже можно приступать собственно к другим тяжеловесам.

Потому что Аваков, в определенном смысле, выполнял и выполняет ту же задачу, что и Богдан. Он - проводник Зеленского в политике и за ее кулисами.

Готов ли Зеленский избавиться от еще одного так быстро? Не уверен. Потому что, если на место Богдана человек нашелся, то на место Авакова пока нет", - говорит Швец.

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Будущее разделение объединенных министерств и назначение новых членов правительства, о чем писали СМИ, эксперт считает несущественными изменениями.

"Другое дело - появление вице-премьера по инвестициям, как говорил Гончарук. Вот это интересно.

Потому что сейчас понятно - в 2020 году власть должна показать экономический результат. Для этого нужно очень усиливать экономический блок. Милованов не демонстрирует тех качеств, которые нужны, чтобы за 5 лет наш ВВП достиг 40%, как говорил премьер. Милованов - все же не тот человек, он академический", - говорит Швец.

Арсен Аваков шестой год работает министром внутренних дел. Занял должность в феврале 2014 года. Проработал в двух правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука в августе прошлого года. В частности Авакова - руководителем МВД.

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