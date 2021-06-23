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среда, 23 июня 2021 16:39

Авакова оценивают хуже всех из руководителей правоохранительных органов

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Авакова оценивают хуже всех из руководителей правоохранительных органов
Арсен Аваков восьмой год руководит МВД. Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков имеет самую плохую оценку среди руководителей правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая.

Баланс положительной-отрицательной оценки для Авакова составляет -48%. У генпрокурора Ирины Венедиктовой баланс -39%, директора НАБУ Артема Сытника -35%.

Лучший баланс оценки у председателя СБУ Ивана Баканова -27%.

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Баланс доверия ко всем правоохранительным органам остается отрицательным. Однако для ряда структур этот показатель ухудшился.

Выросло недоверие к Национальной полиции и СБУ (для обоих с -25% до -31%).

Лучшая положительная динамика изменения доверия-недоверия за последние 10 месяцев наблюдается касательно НАБУ: баланс улучшился с -59% до -49%.

Социологи опросили 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова.

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