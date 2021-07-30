Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики

Фото: Ольга Стефанишина

Екс-начальник МВД Арсен Аваков после увольнения уехал отдыхать к морю в Италию. Жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко ездила на велосипеде. А спикер парламента Дмитрий Разумков поехал в Одессу и Николаев – с рабочим визитом.

Кто из политиков на этой неделе за рубежом купался в море, ходил в украинские Карпаты и ездил на фестивали – в материале Gazeta.ua.

Екс-начальник МВД Арсен Аваков после увольнения с должности поехал в Италию. Поделился фото на фоне моря под большой веткой дерева на горном побережье. Показал фото с моря и в пятницу – с приморского города Амальфи в Салернском заливе в провинции Салерно. В 2017-м Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря, сообщило издание "Наши деньги".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич поделилась фото с тренировочного сбора команды по регби и баскетболу на колясках Warrior Games: TeamUkraine. Команда за полтора месяца полетит в США представлять Украину.

Нардеп от "ЕС", пятый президент Петр Порошенко показал подписчикам, как снимал поздравление ко Дню Крещения Руси-Украины на Владимирской горке в Киеве. После записи на фоне Днепра, фотографировался и общался с поклонниками.

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Жена пятого президента, депутат Киевсовета Марина Порошенко каталась на велосипеде. Такими фото похвасталась нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко. С ней депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, Виктория Сюмар позировали на природе.

На этой неделе Геращенко поехала в Ивано-Франковск. Пробовала поленту с лисичками и пиццу из печи с этими грибами. Также попробовала холодного итальянского игристого вина "Просекко" с ягодами малины. А в пятницу с друзьями отправилась в пешеходное путешествие в горы у Ворохты.

В горы поехала и Климпуш-Цинцадзе. Позировала в поле с цветами и высокой травой на фоне вершин. Депутат также сфотографировала, как в горах пасется корова.

Народные депутаты от "Голоса" Юлия Клименко и Соломия Бобровская, которых на этой неделе исключили из партии, в начале недели посетили историко-музыкальный военный фестиваль"Под Покровом Тризуба" в городе Боярка. Клименко фотографировалась у военных машин. А Бобровская выступала на сцене. А перед этим, 19 июля, депутаты приехали на фестиваль Тарас Бульба в Дубно Ровенской области. Сделали фото с группой "Жадан и Собаки".

Бобровская на неделе также поделилась фото с Андреем "Рифмастером" Антоненко. "Наконец "отбили" мой берет Сил специальных операций", – написала депутат.

Нардепы от "Голоса" Роман Лозинский и от "Слуги народа" Роман Грищук на этой неделе продолжали публиковать фотографии из США. Туда в минувшее воскресенье с другими депутатами поехали учиться по программе Open world. Общались с политиками, сенаторами, дипломатами. Лозинский выложил фото как в Капитолии встречал собак с их владельцами. Одну рыжую собаку почесал за ухом. Грищук показал, как после обучения в Нью-Гемпшире удалось выехать за город для неформальной встречи.

"Слуга" Мария Мезенцева на депутатские каникулы поехала в Одессу. Позировала на фоне заката на балконе с видом на город в голубом платье с открытой спиной.

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Народный депутат Ольга Стефанишина на этой неделе продолжала отдыхать в Грузии, куда поехала с двумя дочерьми и мужем. Опубликовала фото, где с детьми катается на корабле в море у Батуми. На пляже Шекветили семья также фотографировалась.

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер прошлых Олимпийских игр, поехал вместе с украинской командой в Токио. Позировал на символе соревнований – разноцветных кольцах. Сфотографировался и с теннисисткой Элиной Свитолиной.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поехал в Николаев, побывал в Одессе. Посещал судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон", торговый порт "Южный", осматривал корабли. В Одессе также посетил Музей украинской книги. Осматривал старинные издания и гравюры.

"Слуга" Анна Пуртова, которая тоже вернулась с учебы в США, в Киеве позировала с цветами в оранжевом платье. Призвала наслаждаться последним месяцем лета.

Волонтер и шоумен Сергей Притула этой неделе похвастался фото во Львове. С рюкзаком сфотографировался на улицах города. "Захотелось кофе", написал Притула.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум также поехала в отпуск. Гуляла по вулканическим камням на греческом острове Милос. Сфотографировалась в белом купальнике и синем платье-рубашке.

Из партии "Голос" 29 июля исключили семерых народных депутатов. Такое решение было принято на съезде политической силы, который проигнорировала часть парламентариев. Ряд нардепов перед этим опубликовали заявления о выходе из партии.