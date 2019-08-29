Аваков в Кабмине минимум на полгода

Авакова не могут уволить в ближайшие полгода. Фото: Сегодня

Верховная рада Украины сможет уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не ранее чем через полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость сохранения Авакова в новом правительстве, заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

"Я не знаю, сколько может длиться переходный период. Два месяца не может. Смотрите, если приходит или министр, или заместитель, то пока он поймет как работает "большое хозяйство"... По опыту, как на должности приходили другие министры, я думаю, что не менее полугода ", - заявил Арахамия.

"Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков будет в качестве переходного министра", - подчеркнул он.

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На сегодняшнем заседании Верховная рада уже утвердила состав нового правительства, в котором Аваков сохранил свой пост. Кроме того, из Кабмина Владимира Гройсмана на своем посту также осталась министр финансов Оксана Маркарова.