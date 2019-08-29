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четверг, 29 августа 2019 20:58

Сформировали новый Кабинет министров: список

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Сформировали новый Кабинет министров: список
Правительство утвердили в первый день работы парламента.

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров.

За правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком народные депутаты проголосовали в четверг на первом заседании парламента.

"За" проголосовал 281 депутат.

В Кабинет министров вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Денис Малюська - министр юстиции;

Оксана Маркарова - министр финансов;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий;

Анна Новосад - министр образования и науки;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта;

Юлия Соколовская - министр социальной политики;

Арсен Аваков - министр внутренних дел;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров.

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Ранее Верховная Рада согласовала министров, которые принадлежат ко квоте президента. Минобороны возглавил Андрей Загороднюк. Министром иностранных дел стал Вадим Пристайко.

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Дата
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