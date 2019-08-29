Сформировали новый Кабинет министров: список

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров.
За правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком народные депутаты проголосовали в четверг на первом заседании парламента.
"За" проголосовал 281 депутат.
В Кабинет министров вошли:
Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров - вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации;
Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Денис Малюська - министр юстиции;
Оксана Маркарова - министр финансов;
Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
Алена Бабак - министр развития громад и территорий;
Анна Новосад - министр образования и науки;
Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения;
Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта;
Юлия Соколовская - министр социальной политики;
Арсен Аваков - министр внутренних дел;
Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров.
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Ранее Верховная Рада согласовала министров, которые принадлежат ко квоте президента. Минобороны возглавил Андрей Загороднюк. Министром иностранных дел стал Вадим Пристайко.
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