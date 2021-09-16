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Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
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суббота, 18 сентября 2021 09:00

Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
18

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Жан Беленюк на этой неделе похвастался новым достижением – поставил рекорд Украины как первый народный депутат, который стал Олимпийским чемпионом
Фото: Жан Беленюк
Аваков похвастался видео среди цветов
Виктория Кинзбурская поделилась своим способом бороться со стрессом – ездила на лошади
Юлия Тимошенко с мужем праздновала годовщину брака
Ольга Стефанишина провела выходные в селе Вовчкив Киевской области

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков наслаждался живой музыкой в ресторане и похвастался видео среди цветов. Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко на Закарпатье пил кофе. "Слуга народа" Жан Беленюк установил рекорд Украины как первый народный депутат, который стал Олимпийским чемпионом.

Чем еще занимались политики на этой неделе – в материале Gazeta.ua.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков после того, как появился на форуме YES, выложил сториз из ресторана. Там наслаждался живой музыкой, в частности контрабасом. А среди недели похвастался видео среди цветов. Где снимал – не указал.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с мужем праздновала годовщину брака. Выложила фото, где пара держится за руки на фоне белых роз и воздушных шариков.

Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская в начале недели посетила в Киеве венчание военного, музыканта Андрея Антоненко, которого назвали подозреваемым в убийстве Павла Шеремета, со Светланой Антоненко. После отдыхала в Каневе возле Днепра и поехала на Волынь – обнимать липу Ивана Богуна.

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"Слуга" Александр Санченко отдыхал на природе в свой день рождения. Пригласил друзей на вечеринку с шампанским на берегу озера. Успел покататься на сапборде.

Гуляла в лесу также депутат от "Голоса" Инна Совсун. А среди недели рассказала, как отводит сына в школу. Мальчик ехал на самокате, а нардеп бежала рядом.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина провела выходные в селе Вовчкив Киевской области. Ходила по грибы с дочерьми и собакой. Перед одним из рабочих дней поделилась, что выбрала на завтрак – овсянку с фруктами и ягодами и кофе. А также выложил фото, где готовила котлеты дома.

Экс-нардеп Олег Ляшко показал, как занимается спортом на природе. А также видео, где он отжимается, гребет на сапборде, качает пресс.

"Слуга" Николай Тищенко, который на прошлой неделе запомнился нападением на коллегу Гео Лероса в Верховной Раде, поехал на Закарпатье. Принимал участие в совещаниях, перерезал ленточку на открытии моста. А по дороге пил кофе на заправке.

Коллега Тищенко, мажоритарник из Харькова Виктория Кинзбурская поделилась своим способом бороться со стрессом – ездила на лошади. Это хобби часто появляется в Instargam депутата, рядом с ее двумя собаками – мопсами.

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"Слуга народа" Жан Беленюк на этой неделе похвастался новым достижением – поставил рекорд Украины как первый народный депутат, который стал Олимпийским чемпионом. Предыдущие нардепы-олимпийцы заходили в Раду уже с этим званием. А возле ТРЦ "Гулливер" открыли звезду в честь Беленюка.

Депутат от президентской политсилы Роксолана Пидласа в Киеве делала зарядку с "Зе-молодежкой"."Успели не только побегать и сделать растяжку, но и поговорить", – пишет нардеп.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум на этой неделе училась новому спорту. В парке с друзьями соревновались в пентаке. В середине круга, обеими ногами касаясь земли, надо бросить полые металлические шары как можно ближе к маленькому деревянному шару.

По итогам 2020 года "Слуга народа" стала самой богатой партией страны, сообщил общественное движение "Честно". Несмотря на отсутствие признаков публичной фандрайзинговой кампании доход партии в прошлом году составил 445 млн грн, из которых ориентировочно 259 млн – частные поступления.

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Дата
18
сентября

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