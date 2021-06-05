Аваков ожидает провокаций и попыток терактов в Украине после запуска "Северного потока-2"

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из-за запуска Северного потока-2. Об этом он заявил 5 июня после учений в Харьковской области, в которых приняли участия подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Аваков напомнил, что накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нити Северного потока-2. Газ все еще транспортируется украинским газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, "а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины".

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"Мы говорим о реальных угрозах... Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - заявил он.

Исходя из этого, рассматриваются разные сценарии и усиливается реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее, рассказал он.

Посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина хочет, чтобы США и Германия включили ее в переговоры по газопроводу "Северный поток-2".