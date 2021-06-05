Аваков ожидает провокаций и попыток терактов в Украине после запуска "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 180
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 10729
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 540
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Просмотров: 1629
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 882
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1089
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 405
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 603
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1134
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
3
3
4
5
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Нардеп &quot;не знал о радарах&quot; и &quot;влетел&quot; на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Видео
Все видео
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
В Ровенском облсовете устроили массовую драку - видео
В Ровенском облсовете устроили массовую драку - видео
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 405
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 504
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 315
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 486
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 270
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 21:53

Аваков ожидает провокаций и попыток терактов в Украине после запуска "Северного потока-2"

  Комментировать
Аваков ожидает провокаций и попыток терактов в Украине после запуска &quot;Северного потока-2&quot;

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из-за запуска Северного потока-2. Об этом он заявил 5 июня после учений в Харьковской области, в которых приняли участия подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Аваков напомнил, что накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нити Северного потока-2. Газ все еще транспортируется украинским газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, "а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль

"Мы говорим о реальных угрозах... Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - заявил он.

Исходя из этого, рассматриваются разные сценарии и усиливается реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее, рассказал он.

Посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина хочет, чтобы США и Германия включили ее в переговоры по газопроводу "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков ожидает провокаций и попыток терактов в Украине после запуска "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата Джона Кеннеди

Самое читаемое
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
6
 1 Просмотров: 10747
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 9063
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 6687
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
4
 Просмотров: 5517
Церковный праздник 4 июня. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 4 июня. Что сегодня нельзя делать Просмотров: 3726
Политика
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
 4 Просмотров: 144
От Toyota до BMW: какие авто декларируют судьи
От Toyota до BMW: какие авто декларируют судьи Просмотров: 117
"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко
"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко 2 Просмотров: 495
Депутат Трубицын пригрозил стихийным торговцам в Киеве ежедневными рейдами
Депутат Трубицын пригрозил стихийным торговцам в Киеве ежедневными рейдами Просмотров: 171
Суд оставил признание Вирастюка нардепом
Суд оставил признание Вирастюка нардепом Просмотров: 297
Больше всего комментируют
11
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
5
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
4
Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней
4
Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
4
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
Голосов: 7217
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть