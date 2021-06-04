Украина хочет, чтобы ее включили в переговоры по "Северному потоку-2"

Украина планирует включиться в переговоры по "Северному потоку-2". Фото: DW

Украина хочет, чтобы США и Германия включили ее в переговоры по газопроводу "Северный поток-2"

"Северный поток-2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в переговорах Германии и США в этом крайне опасного проекта. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", - в комментарии Die Welt заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Украинская сторона отправила соответствующую просьбу правительства Германии.

"Было бы абсолютной катастрофой прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнуто между Берлином и Вашингтоном за счет Украины", - отметил посол.

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"Северный поток-2" - проект расширения газопровода "Северный поток" в Балтийском море длиной 1234 км. Киев выступает против этого проекта, ведь после его запуска Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.