Аваков объявил войну ОП за Харьков - политолог о появлении "слуг" в "Миротворце"

На днях база "Миротворец" пополнилась тремя новыми фамилиями, среди которых один из харьковских функционеров "Слуг народа" Вадим Слюсарев.
Политические харьковские телеграмм каналы сразу связали это событие с грядущими выборами мэра Харькова, отметив, что сайт "Миротворец" контролируется соратником министра внутренних дел Антоном Геращенко.
Губернатор Харьковщины Айна Тимчук, по версии канала "Харьков. Бои без правил", совместно с Арсеном Аваковым поддерживают кандидатуру Игоря Терехова, а Слюсарев якобы представляет собой угрозу его победе на мэрских выборах.
"... такой расклад не нравится Авакову, которому не нужны лишние конкуренты для Игоря Терехова. Поэтому Аваков и помог Слюсареву попасть на "Миротворец", — пишут харьковские инсайдеры.
Разделяет их мнение и политолог Андрей Золотарев. По его словам, "все это свидетельствует об охлаждении отношений" между Аваковым и Банковой.
"Это свидетельствует о том, что мы видим охлаждение в отношениях между Банковой и офисом МВД на Богомольца. Понятно, что это такой знаковый шаг, демонстрирующий отношение одного к другому", — сказал он, добавив, что Зеленский вряд ли заинтересован в разрушении стабильных рабочих отношений с Аваковым.
Золотарев отмечает, министр МВД, конечно, хочет контролировать харьковский регион, но это не совпадает с желаниями Банковой. И влияние Слюсарева как одного из руководителя "Слуг народа" в Харькове, Авакову мешает.
"Это будет показательная ситуация: кто победит. Понятно, что господин Аваков имеет желание контролировать, влиять на Харьков, особенно, после того как не стало Кернеса — у Авакова появилось определенное окно возможностей", — отмечает политолог. Но такое его желание столкнулось с позицией ОП и президенсткой фракции.
"Именно поэтому Харьков вполне может быть причиной внесения фамилии Слюсарева в базу", — резюмировал эксперт.
Как известно, Игорь Терехов, который имеет тесные отношения с Аваковым, будет участвовать в выборах мэра Харькова. Однако, кто составит ему конкуренцию пока не известно, как и не назван еще кандидат, которого выдвинут "Слуги народа".
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