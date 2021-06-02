Аваков объявил войну ОП за Харьков - политолог о появлении "слуг" в "Миротворце"

Политолог: "Господин Аваков имеет желание контролировать, влиять на Харьков"

На днях база "Миротворец" пополнилась тремя новыми фамилиями, среди которых один из харьковских функционеров "Слуг народа" Вадим Слюсарев.

Политические харьковские телеграмм каналы сразу связали это событие с грядущими выборами мэра Харькова, отметив, что сайт "Миротворец" контролируется соратником министра внутренних дел Антоном Геращенко.

Губернатор Харьковщины Айна Тимчук, по версии канала "Харьков. Бои без правил", совместно с Арсеном Аваковым поддерживают кандидатуру Игоря Терехова, а Слюсарев якобы представляет собой угрозу его победе на мэрских выборах.

"... такой расклад не нравится Авакову, которому не нужны лишние конкуренты для Игоря Терехова. Поэтому Аваков и помог Слюсареву попасть на "Миротворец", — пишут харьковские инсайдеры.

Разделяет их мнение и политолог Андрей Золотарев. По его словам, "все это свидетельствует об охлаждении отношений" между Аваковым и Банковой.

"Это свидетельствует о том, что мы видим охлаждение в отношениях между Банковой и офисом МВД на Богомольца. Понятно, что это такой знаковый шаг, демонстрирующий отношение одного к другому", — сказал он, добавив, что Зеленский вряд ли заинтересован в разрушении стабильных рабочих отношений с Аваковым.

Золотарев отмечает, министр МВД, конечно, хочет контролировать харьковский регион, но это не совпадает с желаниями Банковой. И влияние Слюсарева как одного из руководителя "Слуг народа" в Харькове, Авакову мешает.

"Это будет показательная ситуация: кто победит. Понятно, что господин Аваков имеет желание контролировать, влиять на Харьков, особенно, после того как не стало Кернеса — у Авакова появилось определенное окно возможностей", — отмечает политолог. Но такое его желание столкнулось с позицией ОП и президенсткой фракции.

"Именно поэтому Харьков вполне может быть причиной внесения фамилии Слюсарева в базу", — резюмировал эксперт.

Как известно, Игорь Терехов, который имеет тесные отношения с Аваковым, будет участвовать в выборах мэра Харькова. Однако, кто составит ему конкуренцию пока не известно, как и не назван еще кандидат, которого выдвинут "Слуги народа".