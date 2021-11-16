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вторник, 16 ноября 2021 09:48

Аваков не верит во второй срок Зеленского

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Аваков не верит во второй срок Зеленского
Аваков пробыл министром внутренних дел семь с половиной лет. Фото: Reuters

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не верит, что президент Владимир Зеленский переизберется на второй срок.

Об этом он сказал в интервью "Українська правда".

Аваков открыл офис в нескольких метрах от одного из заездов в Офис президента.

- Верите во второй срок Зеленского? - журналист.

- Нет, не верю - эксминистр.

"Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - сказал Аваков.

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Также бывший министр заявил, что Зеленский может проиграть выборы "кому угодно".

"На его поле появился Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации, в которой мы находимся.

Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме Большого строительства", - сказал Аваков.

Экс-министр заявил, что Зеленский загнал себя в ловушку.

"Эта ловушка случилась, когда состоялись парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг ни одного баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало безумной ловушкой.

Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать.

И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", - сказал Аваков.

4 ноября в эфире телеканала "Україна 24" Аваков заявил, что СНБО "штампует санкции", а папки подавали за минуты до заседания.

Также раскритиковал кадровую политику властей.

У Авакова "отставочный синдром", ответили в Офисе президента.

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