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пятница, 16 июля 2021 23:36

Аваков может вернуться в правительство

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Аваков может вернуться в правительство
Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Фото: kommersant.ru

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в правительство.

"Есть предложение - осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его (Арсена Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде ... это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

В правительстве много должностей, "у нас есть три-четыре вице-премьера - это тоже опция", отметил нардеп.

Авакову пока не предлагали занять такой пост.

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15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на министерскую должность.

16 июля Рада назначила Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Дата
16
июля

Фракция раскололась

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