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суббота, 27 февраля 2021 08:00

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

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Арсен Аваков 7 лет возглавляет Министерство внутренних дел. Это самый длинный срок пребывания на посту в истории Украины.

Автор: УНИАН
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После победы Революции достоинства и бегства президента Виктора Януковича в феврале 2014-го Верховная Рада утвердила временный состав правительства. Министерство внутренних дел отдала под управление Арсена Авакова. С тех пор состав Кабинета министров и премьера меняла 4 раза. Неизменным остается только глава МВД.

По результатам январского опроса КМИС, Авакову доверяют менее 16% украинский, не доверяют - более 60%.

В 2019 году постмайданную власть сменила команда "зеленых" .Там заявили, что Аваков может остаться на должности "на испытательный срок" и под "личное обязательство президента" Владимира Зеленского. С тех пор глава государства неоднократно называл министра одним из самых эффективных чиновников и просил общество подождать результаты резонансных дел.

"Арсен Аваков не является моим кумом, не является моим близким другом. Наоборот - у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его ответственность - дело Шеремета. Он начал это дело и должен довести его до конца, до результата. Чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны", - сказал Зеленский на пресс конференции в мае прошлого года.

Крупнейшие провалы Авакова:

Через полгода на брифинге с участием Зеленского Аваков сообщил о задержании фигурантов дела журналиста Павла Шеремета. Это медсестра Яна Дугарь, детский хирург Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко. Якобы Кузьменко заложила взрывчатку под авто Шеремета, с ней был Антоненко. А Дугарь проводила разведку местности. В поддержку обвиняемых прошли десятки протестных акций. Юристы указывают на ряд неточностей в материалах следствия. При этом Антоненко до сих пор находится под стражей.

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Первым провалом министра Авакова называют реформу милиции. С участием грузинских реформаторов создали Национальную полицию и Патрульную службу. Однако изменение милицейской вертикали не довели до конца. Это привело к ряду преступлений. В прошлом году неаттестованные полицейские изнасиловали и пытали женщину в Кагарлыке Киевской области.

В октябре 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра - Александра Авакова. Также - экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Их подозревали в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для МВД на Нацгвардии. Через год дело закрыли.

Сейчас фамилия Авакова сопровождает дело одесского активиста Сергея Стерненко. Несмотря на отсутствие надлежащих доказательств, его приговорили к 7 годам заключения. Акции в поддержку Стерненко проходят с лозунгами "Аваков - черт!". А сам Стерненко убежден, что Аваков давит на следствие по его делам.

Gazeta.ua спросила политолога Николая Давидюка, как Авакову удалось удержаться в должности.

Зеленский в то время не мог не назначить Авакова. Силы Авакова тогда выглядели большими, чем Зеленского, - говорит Давидюк. - Это был еще и ответ на то, что Аваков мог делать Зеленскому какие-то политические или чиновничьи услуги. Поэтому Зеленскому самому было выгодно.

Прошло 7 лет Арсена Авакова в должности министра внутренних дел. Каково его самое большое достижение?

Личное достижение - он побил рейтинг всех министров и дольше находится в должности. Это абсолютный чемпион Украины.

Первое профессиональное достижение - Патрульная полиция.

Второе - выстраивание проукраинской вертикали. В то время она могла двигаться и вправо, и влево. Помним записи Тигипко, который говорил: "Пацаны, через две недели будем в России". Фактор Авакова помог сдержать полицию в проукраинском русле и не свернуть в сторону. Если бы был кто-то более мягкий или с более лояльными к России взглядами, могло бы быть иначе.

Третье - он достаточно либерально настроен на перемены. Когда делали реформу Национальной полиции, он, как минимум, не мешал. Когда Минцифры начало создавать проект "Дія", он тоже не мешал и максимально способствовал тому, чтобы молодое реформаторское министерство запустило современные продукты на хорошем уровне. Не все были бы готовы отдать влияние, реестры и т.д. на создание современных продуктов. А он пошел на это.

Как ему удается удержаться на должности столько лет?

Благодаря его менеджерским способностям, умению строить коалиции, договариваться и, главное, держать удар. Когда Порошенко против него пошел и начал атаковать - он проявил характер и смог отстоять. Имеет хорошее политическое чутье. Эти качества помогли ему сформировать те позиции, которые имеет сейчас.

Зеленский говорил, что Аваков остается на "условный срок" под личное обязательство президента. Похоже, что Арсен Борисович прошел этот испытательный срок. Как ему это удалось?

Испытательный срок - это когда человека берут на работу и не знают, справится он или нет. Аваков на этом посту был до того. Это не испытательный срок. Зеленский взял его под личное политическое обязательство. Несет ответственность только за назначение. А деятельность Авакова лежит только на Арсену Борисовичу.

Он занимается исключительно своими вопросами: удерживает полицейскую вертикаль, часто демонстрирует этим свою прогосударственную позицию. Поддержал введение санкций против Медведчука, выступил за введение локдауна. Это его ответственность.

В какой момент появилась история с "Аваковым-чертом"?

Эта история появилась на улице. К сожалению, она подкреплена многими аргументами, которыми улица справедливо артикулирует в его адрес. Если не будут преследовать активистов, борющихся с местными политиканами, если силовые региональные элиты не будут догонять активистов за их позицию, ситуация может измениться. Убийство Гандзюк, убийство Шеремета - везде, к чему имеет отношение, нужен профессионализм. Но никаких игр и тем более - защиты тех, кто может убивать людей.

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Дата
27
февраля

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

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