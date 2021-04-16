Аваков: Бешеная собака снова у наших ворот

Нужна консолидация всех патриотических сил, говорит Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Сегодня Украина сильнее и боеспособнее, чем в начале российской агрессии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот.

Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться!" - написав министр у Facebook

Сегодня важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины, отметил Аваков.

"Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты - должны объединившись встать на защиту своей страны. Так было в 2014-м. Так будет и сейчас, если придется", - заявил министр.

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На этой неделе в Украине отмечают седьмую годовщину создания первых добробатов - добровольческих формирований патриотов. Первый Добровольческий батальон "Днипро-1" был создан 14 марта 2014 года, напомнил Аваков.

"Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче!

Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора возле наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать Украину, свои семьи и свою землю", - написал министр.

Сегодня Зеленский проводит переговоры с лидерами Франции и Германии. Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, сообщал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.