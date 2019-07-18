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четверг, 18 июля 2019 12:30

Ярош о Зеленском: "Да позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь"

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Ярош о Зеленском: &quot;Да позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь&quot;
Он критически высказался относительно советников президента, назвав их "подгавкувателями", которые перебивают людей и "тыкают" всем без разбора. ФОТО: Дмитрий Ярош

Президент Владимир Зеленский ведет себя "позорно" и унижает государство.

Так рабочие поездки Зеленского прокомментировал командующий Украинской добровольческой армии, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

Он критически высказался относительно советников президента, назвав их "пидгавкувачамы", которые перебивают людей и "тыкают" всем без разбора.

"Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Противно ...", - написал Ярош.

Он призвал Зеленского обращають внимание на поведение свое и подчиненных, "потому что должность Президента Украины - это не сцена, а ответственность ...".

"Что-то не знаете, не знаете - спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда Вы и Ваше окружение обслуживали" культурные "интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Греции и в других местах. Советую: не набирайте мажорно -прислужницьке быдло в своей офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны Президенту Украину, не играйте роль "отца нации" - у Вас эта роль не значит, Вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов", (при всей уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому люстраторко "у Вас не не выросло ..., - добавил Ярош.

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Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский пригрозил правоохранителям увольнением из-за незаконной вырубки лесов в регионе. В рамках визита в Николаев Зеленский поссорился с главой Николаевского облсовета, которая называла его "малороссов", а также с директором аэропорта Федором Барной.

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18
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