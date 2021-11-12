Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ

Суд арестовал 12 причалов и дамб в Киеве и Киевской области, незаконно оформленных в частную собственность.

О решении Подольского райсуда от 21 октября сообщили "Наші гроші".

По данным следствия, должностные лица государственного предприятия "Классификационное общество "Регистр судоходства Украины" и предприятие "Украинское бюро речных портов" незаконно оформили право собственности на принадлежащие государству гидротехнические сооружения.

Речь идет об Оболонском острове, причале Оболонской набережной, Рыболовном полуострове, гидротехнических сооружениях в селах Вытачив, Глебовка, Триполье.

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В 2018 году для незаконного завладения госсооружениями подали заявление в Главное управление Национальной полиции в Киеве. В заявление внесли недостоверные сведения.

Журналисты программы "Схемы: коррупциях в деталях" выяснили, что заявление подавал столичный юрист-бизнесмен Константин Бойко.

Заявление в полицию использовали, чтобы по просьбе следователя взять гидротехнические сооружения на хранение. Использовав это, Бойко через регистраторов оформил часть сооружений в частную собственность и продал фирме "Украинское бюро речных портов", где он является совладельцем.

Журналисты обнаружили связи Бойко с окружением Андрея Крищенко, возглавлявшего Главное управление Нацполиции в Киеве в 2015-2021 годах.

Следствие установило, что "организаторы схемы осведомлены о методах работы правоохранительных органов, пользуются услугами юристов, ранее работавших в органах досудебного расследования, и предпринимают действия для сокрытия оригиналов документальных материалов по противоправному получению в собственность государственных ГТС".

В октябре возбудили уголовное производство по статье - злоупотребление властью или служебным положением.

Фирма "Украинское бюро речных портов" создали в августе 2019 года. Его нынешними владельцами являются "Украинское Бюро Судоходства", Андрей Пузыр, Дмитрий Ванин и Константин Бойко.

Владельцами "Украинского Бюро Судоходства" являются Бойко и Елена Шемет. По данным "Схем", ее муж Игорь Музыкин работает в ГП "Регистр судоходства Украины", которое выдало "Украинскому бюро речных портов" документы о регистрации причалов.

23 сентября Андрея Крищенко назначили заместителем председателя КГГА Виталия Кличко. Решение было принято на заседании Киевсовета.