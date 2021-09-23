Экс-начальник полиции Киева Крищенко стал заместителем Кличко

Крищенко назначили заместителем Кличко во время сессии Киевсовета 23 сентября. Фото: КГГА

Бывшего руководителя полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 23 сентября.

"За" проголосовал 91 депутат, два "против".

Крищенко на новой должности будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото

Андрей Крищенко подал в отставку с поста руководителя столичной полиции 5 августа 2021 года. Причину такого решения не озвучил. Причиной отставки СМИ называли или замену силовой вертикали новым министром внутренних дел Денисом Монастырским, или рабочие отношения Крищенко и мэра Киева Виталия Кличко, которые якобы не устраивали Офис президента.