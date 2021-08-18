Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове

 
Ексклюзивы
1/5
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 270
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1962
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 3897
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 567
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1773
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1917
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 936
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 855
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
24 Просмотров: 2493
Фото
Все фото
5
8
5
4
8
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
&quot;Наказание нападавшим&quot; - журналисты пришли к МВД
"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Видео
Все видео
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 342
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1026
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 567
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 612
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
среда, 18 августа 2021 13:45

Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове

  Комментировать
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Фото: @graty.me

Печерский районный суд города Киева избрал одному из подозреваемых в избиении фотокорреспондента издания "Букви" Александра Кужельного меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Арест избрали 19-летнему Никите Губскому, уроженцу Львова, сообщают "Букви"

Он будет находиться под стражей до 16 октября.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном суде столицы.

Адвокат подозреваемого Эдуард Вербинець после заседания объявил о намерении обратиться в Государственное бюро расследований "о возбуждении уголовного дела за незаконное судебное решение".

По утверждению адвоката, суд должен избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, а не содержания под стражей, поскольку тот ранее не совершал преступлений.

Видео Яна Доброносова из зала суда

Мужчины избили журналиста возле Офиса президента 14 августа, в день акции "Национального корпуса". Они вели себя нагло с фотокорреспондентом, окружили его толпой, матерились и угрожали.

Внимание! Запись содержит нецензурную лексику!

Впоследствии двое мужчин "извинялись" за это на камеру в присутствии председателя "Национального корпуса" Андрея Билецкого.

По факту нападения и избиения фотокорреспондента во время выполнения им редакционного задания полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста". Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Печерская окружная прокуратура.

14 августа "Национальный корпус" проводил митинг под Офисом президента. Произошли столкновения с полицией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

Президента заблокировали на даче

Наводнение забрало 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 4932
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 3915
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 3897
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 3825
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото Просмотров: 3546
Политика
Рада соберется на внеочередную сессию
Рада соберется на внеочередную сессию Просмотров: 81
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
 Просмотров: 342
Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание
Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание Просмотров: 450
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком 4 Просмотров: 1719
Взятка более 1 млн грн: председатель Харьковского облсовета подал в отставку
Взятка более 1 млн грн: председатель Харьковского облсовета подал в отставку Просмотров: 504
Больше всего комментируют
24
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
5
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
4
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
Голосов: 8042
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть