Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Фото: @graty.me

Печерский районный суд города Киева избрал одному из подозреваемых в избиении фотокорреспондента издания "Букви" Александра Кужельного меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Арест избрали 19-летнему Никите Губскому, уроженцу Львова, сообщают "Букви"

Он будет находиться под стражей до 16 октября.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном суде столицы.

Адвокат подозреваемого Эдуард Вербинець после заседания объявил о намерении обратиться в Государственное бюро расследований "о возбуждении уголовного дела за незаконное судебное решение".

По утверждению адвоката, суд должен избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, а не содержания под стражей, поскольку тот ранее не совершал преступлений.

Видео Яна Доброносова из зала суда

Мужчины избили журналиста возле Офиса президента 14 августа, в день акции "Национального корпуса". Они вели себя нагло с фотокорреспондентом, окружили его толпой, матерились и угрожали.

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Впоследствии двое мужчин "извинялись" за это на камеру в присутствии председателя "Национального корпуса" Андрея Билецкого.

По факту нападения и избиения фотокорреспондента во время выполнения им редакционного задания полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста". Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Печерская окружная прокуратура.

14 августа "Национальный корпус" проводил митинг под Офисом президента. Произошли столкновения с полицией.