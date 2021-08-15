Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"

Молодым людям, которые жестоко били журналиста, по 18 и 19 лет.

Двое молодых мужчин, которые 14 августа в Киеве группой набросились на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного и били его лежащего ногами по голове, "извинялись" за это на камеру.

При этом нападавшие были в масках, которые закрывали лица. Возле них стоял глава "Национального корпуса" Андрей Белецкий, который говорил "искреннее извиняться".

Нападавший объяснил свой поступок тем, что журналист якобы "сливает информацию" о них.

Александр Кужельный напомнил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.

"После того, как я показал удостоверение, меня начали бить. Вы понимаете, что это было нападение?", - спросил он.

Под видео пользователи Facebook пишут:

"Должны нести ответственность"

"Когда били ногами, морду не прятали за масочкой ссыкуны"

"Били толпой, как шакалы"

"Били человека ногами в голову и это жалкое извинение?!"

"Наказать, чтобы это другие знали и на СМИ не нападали"

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Мужчины жестоко избили журналиста у Офиса президента. Они вели себя нагло по отношению к фотокорреспонденту, окружили его толпой, матерились и угрожали ему.

Внимание! Запись содержит нецензурную лексику!

По факту нападения и избиения фотокорреспондента во время выполнения им редакционного задания полиция открыла уголовное производство.

Производство открыли по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста" Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура.

14 августа "Национальный корпус" провел митинг под Офисом президента. Произошли столкновения с полицией.