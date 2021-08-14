Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента

Фото: nationalcops.org

"Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента.

В 13:00 представители партии начали собираться на майдане Независимости, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Наши колонны формируются на майдане Независимости, и скоро мы начнем движение в Офис президента. Сегодня здесь собираются ветераны, общественные деятели, волонтеры, неравнодушные к судьбе собственной страны граждане. Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем", - сообщили в пресс-службе Нацкорпуса.

Глава партии Андрей Белецкий сказал, что собралось более 2 тыс. участников митинга.

Национальная полиция взяла Офис президента под усиленную охрану.

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Нацкорпус планирует требовать отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым.

У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. У правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.

В Шевченковском районном суде Киева выбирают меру пресечения представителям "Национального корпуса". Их подозревают в рэкете и создании организованной преступной группировки. Под суд пришли активисты Нацкорпуса. Присутствовал лидер партии Андрей Белецкий. Члены "Национального корпуса" вывесили баннер "Свободу патриотам".