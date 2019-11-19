Арест Ляшко покажет политическую мотивированность прокуратуры - Мосийчук

Екснардеп Олег Ляшко подрался с действующим депутатом Андреем Герусом в аэропорту. Фото: скрин с видео

Арест лидера Радикальной партии Олега Ляшко за драку с Андреем Герусом станет свидетельством того, что прокуратура действует по политическим мотивам.

Об этом написал экс-депутат и бывший однопартиец Ляшко Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Власть притягивает к уголовной ответственности Ляшко и просит суд избрать для него меру пресечения в виде ареста без права на залог. Это не имеет никакого отношения к праву и правосудию и если Ляшко арестуют, то исключительно по политическим мотивам, что недопустимо! На свободе под залогом или личным обязательством гуляют коррупционеры, грабители и даже убийцы, а здесь за гипотетически разорванную рубашку безальтернативная тюрьма. Полный абсурд!", - написал Мосийчук.

В понедельник, 18 ноября, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенную депутатом поправку к закону. Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус должен быть освобожден от должности председателя комитета из-за лоббирования интересов олигархов.