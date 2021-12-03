Арахамию и Рудик проверят на наличие паспортов других стран

Служба безопасности Украины, миграционная и пограничная службы проверят народных депутатов - председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и главу партии "Голос" Киру Рудик - на предмет двойного гражданства.

Об этом сообщил нардеп от "СН" Александр Качура в Telegram.

Он написал запрос главе СБУ Ивану Баканову и руководителям двух других ведомств.

"Помните, как на всяких анонимных телеграмм-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта США? А Киру Рудик, которая на вопрос ведущей о наличии другого гражданства три раза ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".

Пора разобраться. Ждём ответ от компетентных органов. У меня уже есть кое-какая инсайдерская информация", - заявил "слуга".

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5 июля Кира Рудик трижды проигнорировала вопрос о наличии у нее гражданства США. В партии "Голос" заявляли, что никакого гражданства, кроме украинского, у Рудик нет и никогда не было.