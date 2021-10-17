Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 936
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2250
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 819
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 927
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2781
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1845
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1161
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1971
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3888
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
10
9
7
3
11
Порошенко вручили именную награду &quot;30 лет Независимости Украины&quot;
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Порошенко плел сети, Разумкову подарили &quot;змею&quot;, Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь &quot;красные линии&quot;: Порошенко на первых тактических сборах ОО &quot;Res_Publika. Братья по оружию&quot;
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
Стало известно, сколько женщин защищает Украину
Стало известно, сколько женщин защищает Украину
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Видео
Все видео
Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили
Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1242
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1422
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 612
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 12:53

Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили

1 Комментировать
Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили
"Мы требуем, чтобы его немедленного освободили", - сказал Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Председатель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал Михела Саакашвили, находящийся в тюрьме в Грузии.

Нардеп записал видеообращение.

"Я - Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили.

Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома", - заявил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 6426
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 4293
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 4293
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 3213
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
 Просмотров: 2889
Политика
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом 1 Просмотров: 378
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
 1 Просмотров: 936
Мы обязательно восстановим государственный суверенитете Украины - главком ВСУ
Мы обязательно восстановим государственный суверенитете Украины - главком ВСУ Просмотров: 288
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 3204
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге Просмотров: 666
Больше всего комментируют
10
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
4
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
4
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
2
СНБО утвердил две стратегии: биозащиты и и информационной безопасности
Голосов: 8622
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть