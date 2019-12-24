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вторник, 24 декабря 2019 21:50

Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета

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Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета. Фото: Liga.net

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назначен секретарем Национального инвестиционного совета.

Соответствующий указ №950 от 24 декабря подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Заместителем Арахамии назначена заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, а советником - Бесик Сихарулидзе.

В состав Совета также вошли премьер-министр Алексей Гончарук, заместитель председателя ОП Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр энергетики Алексей Оржель, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр инфраструктуры Владислав Криклий , а также гендиректор южнокорейской компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг.

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Этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестрады экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает полномочия директора Государственного бюро расследований и позволяет переводить следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, без обязательного конкурса.

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Дата
24
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