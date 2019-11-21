Арахамия сказал, что будет с нардепом, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Есть закон, а есть этика, говорит Арахамия.

Если народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов имел судимость за изнасилование, то ему не место в политсиле.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Арахамия заверил, что если информация подтвердится, то Иванисову не будет места в партии. Если же все окажется фейком, то его примут обратно, пишет "Обозреватель"

"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки, который сказал, что проверка подтвердила (погашение судимости).

Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольской колонии. Если это было - ему не место в партии. Если этого не было - мы его заберем назад", - сказал руководитель фракции.

"По закону он имеет 100% право оставаться депутатом. Но по этическим нет, в частности в "Слуге народа". Нам не надо людей с такой биографией", - также заявил Арахамия.

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Народный депутат Роман Иванисов приостановил членство во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.