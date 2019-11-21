Скандал в "Слуге народа": нардеп Иванисов приостановил членство во фракции

Роман Иванисов решил приостановит членство во фракции "Слуга народа". Фото: golos.ua

Народный депутат Роман Иванисов приостановил членство во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.

"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня ", - написал нардеп в Facebook.

Иванисов считает, что генпрокурора Руслана Рябошапку, который накануне подтвердил судимость нардепа, ввели в заблуждение.

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"Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили. Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности", - добавил нардеп.

В СМИ появилась информация, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов находился в местах лишения свободы.